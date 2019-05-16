لفتت ممثلیة ​إيران​ في ​الأمم المتحدة​ إلى أن "اتهامات ​واشنطن​ لإيران باستهداف الأميركيين في ​العراق​ هي ادعاءات بنيت على أساس ​تقارير​ استخبارية مزيفة"، مؤكدةً أن "إيران لا تخطط لشن هجوم، ولا تشكل أي تهديد لأحد في العراق أو ​العالم​"، مضيفة أن "إيران تدافع عن نفسها فحسب ولا تملك استراتيجية لمهاجمة أي دولة، وشعبنا لن يستسلم أمام الحرب النفسية ​الجديدة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر ممثلية إيران في الأمم المتحدة: طهران لا تخطط لمهاجمة أي أحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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