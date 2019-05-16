سلطات الصين تحذر الولايات المتحدة من الإضرار بالعلاقات التجارية بسبب حظر هواوي

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن ​السلطات الصينية​ حذرت ​الولايات المتحدة الأميركية​ من الإضرار بالعلاقات التجارية بسبب حظر ​هواوي​. يذكر أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، منعشركات ​الاتصالات​ الأميركية من التزوّد بمعدات تصنّعها شركات أجنبية وتعتبر مصدر خطر أمني، معلناحالة "طوارئ وطنية" لكي يتمكّن من إصدار الأمر التنفيذي الذي كان منتظراً وينطبق خصوصاً على مجموعة الاتصالات الصينية هواوي.

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