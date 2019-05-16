غوتيريس حث الجهات المعنية على الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية بالسودان

حثّ أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس كلا من المجلس العسكري السوداني و"قوى إعلان الحرية والتغيير" على "التوصل لاتفاق بشأن التفاصيل المتبقية بخصوص المرحلة الانتقالية بالبلاد"، مؤكداً "التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع الاتحاد الإفريقي لدعم هذه العملية".
ولفت إلى أن "الأمم المتحدة على استعداد لدعم أصحاب المصلحة السودانيين في جهودهم لبناء سلام دائم ومستدام"، مشدداً على "أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان لجميع المواطنين، ومواصلة إعطاء الأولوية للحوار كوسيلة لمعالجة الخلافات المعلقة".
وأكد "ضرورة تجنب أي شكل من أشكال العنف الذي يمكن أن يقوض سلامة وأمن المواطنين واستقرار البلاد".
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