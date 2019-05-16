الخارجية التركية: نتابع بقلق تحول اليونان إلى ملجأ آمن لتنظيمات إرهابية

لفت المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي إلى أن "تركيا تتابع بقلق تحول اليونان إلى ملجأ آمن لتنظيمات إرهابية، مثل "بي كا كا" و"غولن" و"د ه ك ب – ج"، مشيراً إلى أن "تعاطف وتسامح ومساعدة أثينا لهذه التنظيمات، يتناقض مع تعهداتها الدولية بمحاربة الإرهاب".
وأشار إلى أن "قرار البراءة الصادر عن المحكمة الجنائية بالعاصمة أثينا، يُفسر سبب اختيار تلك العناصر البقاء في اليونان"، لافتاً إلى ان "القرار "لا ينسجم أيضًا مع الجهود الأوروبية لمحاربة الإرهاب، باعتبار المنظمة مدرجة على لوائح الإرهاب الأوروبية".
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