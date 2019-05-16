مادورو يندّد بانتهاك حرمة السفارة الفنزويلية في واشنطن

ندّد الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ بـ"انتهاك حرمة" السفارة الفنزويلية في ​واشنطن​، مشيرا الى أن الرئيس نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​ "مسؤول، في نظر القانون الدولي، عن هذا الانتهاك الخطير، ليس فقط قانونياً بل أخلاقياً أيضاً".

وأكّد مادورو أنّه "لا يمكن لأي قاض في ​الولايات المتحدة​ أن يأمر بطردهم"، مضيفا: "هذا جنون حقيقي، ولهذا السبب فإنّني أشجبه أمام العالم".

وشدد على أنه :من الضروري احترام حصانة السفارة الفنزويلية والارض القائمة عليها"، مؤكّداً أنه سيثير هذه القضية في المحافل الدولية.

ومنذ شهر تحتلّ مجموعة من الناشطين الأميركيين الذين انخفض عددهم إلى أربعة ناشطين فقط، مبنى السفارة الواقع في حي جورج تاون، وذلك بموافقة حكومة مادورو، وذلك لمنع مندوب عن زعيم المعارضة ​خوان غوايدو​ من دخولها. ويوم الإثنين دخلت ​الشرطة الأميركية​ مبنى السفارة لإخطار هؤلاء الناشطين بأنهم يحتلّون المكان بشكل غير قانوني وبأنّ عليهم إخلاءه.