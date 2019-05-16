خالد بن سلمان: ميليشيات الحوثي ليست إلا أداة لتنفيذ أجندة إيران بالمنطقة

لفت السفير السعودي السابق في ​الولايات المتحدة الاميركية​ ​خالد بن سلمان​ إلى أن "ميليشيات الحوثي ليست إلا أداة لتنفيذ أجندة ​إيران​ بالمنطقة"، مشيراً إلى أن "هجوم ميليشيات الحوثي على محطتي ضخ لأرامكو يؤكد تبعية الميليشيات لإيران".

وتعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل ​النفط​ السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، إلى هجوم بطائرات من دون طيار في وقت سابق الثلاثاء.