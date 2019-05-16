خالد بن سلمان: ميليشيات الحوثي ليست إلا أداة لتنفيذ أجندة إيران بالمنطقة

لفت السفير السعودي السابق في الولايات المتحدة الاميركية خالد بن سلمان إلى أن "ميليشيات الحوثي ليست إلا أداة لتنفيذ أجندة إيران بالمنطقة"، مشيراً إلى أن "هجوم ميليشيات الحوثي على محطتي ضخ لأرامكو يؤكد تبعية الميليشيات لإيران".
وتعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، إلى هجوم بطائرات من دون طيار في وقت سابق الثلاثاء.
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