المطران روحانا ترأس قداس المرافقة الخامس للبطريرك صفير

ترأس النائب البطريركي على نيابة صربا المارونية المطران بولس روحانا قداس المرافقة الخامس في كنيسة سيدة الانتقال في الصرح البطريركي في بكركي حيث يسجى جثمان مثلث الرحمة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير.
وطلب روحانا في كلمة له من محبي البطريرك صفير"إكمال مسيرته ليرضى علينا من عليائه فنفكر بالوطن كما فكر هو الذي خدمه باخلاص وثبات لنكون على خطاه قلبا واحداً مكرسين لخدمة الإنجيل ونناضل في سبيل رسالته رسالة الكنيسة الحبيبة."
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