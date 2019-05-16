المطران روحانا ترأس قداس المرافقة الخامس للبطريرك صفير

ترأس النائب البطريركي على نيابة صربا المارونية ​المطران بولس روحانا​ قداس المرافقة الخامس في كنيسة سيدة الانتقال في الصرح البطريركي في ​بكركي​ حيث يسجى جثمان مثلث الرحمة البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​.

وطلب روحانا في كلمة له من محبي البطريرك صفير"إكمال مسيرته ليرضى علينا من عليائه فنفكر بالوطن كما فكر هو الذي خدمه باخلاص وثبات لنكون على خطاه قلبا واحداً مكرسين لخدمة ​الإنجيل​ ونناضل في سبيل رسالته رسالة الكنيسة الحبيبة."