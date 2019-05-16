طفلة عمرها 3 سنوات في ​مستشفى بيروت الحكومي​ بحاجة ماسة لدم فئة "A+ " على الراغبين بالتبرع التوجه الى المستشفى او الاتصال على الرقم 71829552. وشكرا سلفا للمتبرعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طفلة في مستشفى بيروت الحكومي بحاجة لدم فئة "A+" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.