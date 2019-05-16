وهبي قاطيشه: صفير انتصر بعصاه على جيوش الاحتلال

لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبي قاطيشه​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "قبل ساعات من مراسم جنازة البطريرك الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​"، مشيراً إلى أنه "لم يسبق في ​تاريخ لبنان​ أن انتصر رجل واحد بعصاه على جيوش من الظلم والاحتلال غير ‏البطريرك الكبير مار نصرالله بطرس صفير، العظماء لا يموتون، يصنعون التاريخ ويخلدون في ذاكرة الإنسانية".

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