جبق: نأمل ألا تطال تدابير التقشف الاعتمادات المخصصة لوزارة الصحة

أمل وزير الصحة ​جميل جبق​ في كلمة له خلال احتفال تكريمي لثلاثة من الاطباء الراحلين بمستشفى الساحل أن "لا تطال تدابير التقشف التي تتضمنها الموازنة العامة الاعتمادات المخصصة ل​وزارة الصحة​"، مشيرا إلى أنه "طلب داخل مجلس الوزراء ان تولي الموازنة نظرة خاصة لوزارة الصحة والتي من شأنها ان تساهم في تنفيذ الخطط والمشاريع التي تساهم بالنهوض ب​القطاع الصحي​ في ​لبنان​".

من جهته دعا عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​فادي علامة​ إلى أن "تلحظ الموازنة الاعتماد المناسب لوزارة الصحة للنهوض بالقطاع الصحي في لبنان لما يشكله من قطاع حيوي لبنانيين جميعا".