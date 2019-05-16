جبق: نأمل ألا تطال تدابير التقشف الاعتمادات المخصصة لوزارة الصحة

أمل وزير الصحة جميل جبق في كلمة له خلال احتفال تكريمي لثلاثة من الاطباء الراحلين بمستشفى الساحل أن "لا تطال تدابير التقشف التي تتضمنها الموازنة العامة الاعتمادات المخصصة لوزارة الصحة"، مشيرا إلى أنه "طلب داخل مجلس الوزراء ان تولي الموازنة نظرة خاصة لوزارة الصحة والتي من شأنها ان تساهم في تنفيذ الخطط والمشاريع التي تساهم بالنهوض بالقطاع الصحي في لبنان".
من جهته دعا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة إلى أن "تلحظ الموازنة الاعتماد المناسب لوزارة الصحة للنهوض بالقطاع الصحي في لبنان لما يشكله من قطاع حيوي لبنانيين جميعا".
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