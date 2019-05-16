زاسبيكين: أميركا تسعى لعرقلة اقامة نظام عالمي أكثر عدالة مبني على التوازن

لفت السفير الروسي في لبنان ​ألكسندر زاسبيكين​، في كلمة له خلال حفل عشاء لجمعية متخرجي جامعات ومعاهد ​الإتحاد السوفياتي​ في لبنان و الذكرى الـ74 "للنصر على الفاشية"، الى أن "الجمعية تساهم مساهمة مهمة في تطوير العلاقات الروسية - اللبنانية في المجالات كافة، وتعزيز الصلات الشعبية وانتشار الحضارة والثقافة و​العلوم​ والتربية الروسية"، مشيرا الى "أننا نعرف جيدا حقائق الإنتصار العظيم ومصادره ومسيرة ​الجيش​ الأحمر وأعماله البطولية على الجبهة، و​المصانع​ والمعامل والمناطق الريفية من ​الاتحاد السوفياتي​ كافة، ولا ننسى أن أكثرية الدول الأوروبية خدمت مصلحة هتلر، ورغم ذلك انتصر الإتحاد السوفياتي بفضل قدراته العسكرية والإقتصادية الجبارة، فقضيتنا عادلة وهي الدفاع عن الوطن ومواجهة خطة الإبادة".

ورأى "أننا نعيش مرحلة صعبة جدا على الصعيد الدولي، اذ تسعى ​الولايات المتحدة الأميركية​ وحلفاؤها الى عرقلة اقامة نظام عالمي أكثر عدالة، مبني على التوازن والتعددية، وتجري محاولات تصفية الشرعية الدولية وتخريب ​الأمن​ الإستراتيجي، وتوسيع سباق التسلح، ويجري اشعال الحروب المالية والإقتصادية والنزاعات الطائفية والأثنية وانقلابات في دول عدة في انحاء دول ​العالم​ كافة".

وأكد زاسيبكين أن "​روسيا​ تقف في الصفوف الأولى في مواجهة هذه التحديات"، مشيرا الى أن "خصومنا يبذلون جهودا استثنائية لتزوير التاريخ وتضليل الرأي العام عن ​سياسة​ الإتحاد السوفياتي وأعماله، وذلك لتسهيل تصرفاتهم المعادية لروسيا في اطار نظرية "روسوفوبيا".

وشدد على أنه "على الرغم من كل العراقيل والدسائس سوف ننتصر في المعركة من أجل السلام والأمن والإستقرار، ونتعاون مع الدول العديدة التي تشاركت مواقفنا واولويات ​الإستقلال​ والسيادة وحقوق الشعب والإعتماد على الشرعية الدولية".