فريد هيكل الخازن: الكنيسة المارونية مؤسسة جامعة مؤمنة بالسلام والتعايش

لفت النائب ​فريد هيكل الخازن​ في تصريح له من ​بكركي​ إلى أن "​الكنيسة المارونية​ والبطريركية تحديدا هي مؤسسة جامعة مؤمنة بالسلام والتعايش وبكل المبادئ التي كان البطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ يؤمن بها والتي يحملها الآن ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​".

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