نبيل نقولا: لماذا رفع الاعلام في وداع البطريرك صفير؟

اعتبر النائب السابق ​نبيل نقولا​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "استغلال الموت حرام"، مستائلا: "لماذا رفع الاعلام في وداع المثلث الرحمة البطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​؟ انه يوم وداع حزين وليس مهرجان سياسي".

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