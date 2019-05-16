النشرة: وفود من حاصبيا انطلقت الى بكركي للمشاركة في وداع صفير

افاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ بأنه "تجاوبا مع دعوة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق ​وليد جنبلاط​ انطلقت صباح اليوم العديد من الوفود ضمت محازبين ورجال دين من كافة قرى وبلدات قضاء حاصبيا تقدمهم وكيلة داخلية حاصبيا ​مرجعيون​ شفيق علوان للمشاركة في وداع البطريرك الماروني ​مار نصرالله بطرس صفير​ في ​بكركي​ مستقلين حافلات عمل ​الحزب الاشتراكي​ على تأمينها".

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