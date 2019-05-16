النشرة: بلدية فرن الشباك تجبر المؤسسات على الإقفال حداداً مهددة بتسطير محاضر ضبط

علمت "​النشرة​" أن "​بلدية فرن الشباك​ قد أجبرت جميع المؤسسات التجارية على الإقفال ابتداءً من ظهر اليوم حداداً على البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​، مهددة بتسطير ​محاضر ضبط​ لكل مخالف".

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