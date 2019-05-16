بالصور.. فحص وعلاج 1420 حالة خلال قافلة طبية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

قدمت أجهزة مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية العلاج إلى 1420 مريضا، خلال قافلة طبية بقرية الجلاء بمنطقة العامرية، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي.

وقال الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 11 عيادة طبية في تخصصات "الباطنة، الجراحة، النساء، الأطفال، القلب، العيون، العظام، الجلدية، وتنظيم الأسرة" جرى خلالها تقديم خدمة الكشف والعلاج مجانا لأهالي المنطقة.

وأضاف عثمان في تصريح صحفي، الخميس، أن القافلة العلاجية قدمت أيضا خدمة الكشف المبكر عن مرض الضغط والسكر لأهالي المنطقة حيث جرى فحص 92 مواطنا من أهالي المنطقة، وتحويل الحالات الإيجابية إلى عيادات الباطنة والقلب لاستكمال الكشف الطبي والفحوصات وتلقي العلاج.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن القافلة قدمت للمترددين 522 فحصا مختلفا بين تحاليل طبية وأشعة بالموجات فوق الصوتية ورسم قلب جميعها بالمجان.