أسعار الدولار تتراجع أمام الجنيه في 4 بنوك مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 4 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما ارتفع السعر في بنك كريدي أجريكول، واستقر في 5 بنوك أخرى.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشين في بنكي الأهلي المصري، والعربي الأفريقي إلى 16.99 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك قناة السويس إلى 17 جنيها للشراء، و17.10 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة إلى 17.03 جنيه للشراء، و17.13 جنيه للبيع.

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بينما ارتفع سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 17.04 جنيه للشراء، و17.14 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 16.99 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك الإسكندرية عند 17 جنيها للشراء، و17.10 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي مصر، والتعمير والإسكان عند 17.01 جنيه للشراء، و17.11 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.05 جنيه للشراء، و17.14 جنيه للبيع.