إصابة 7 أشخاص في انقلاب "ميكروباص" على طريق المحمودية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:
أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" صباح اليوم الخميس، على طريق المحمودية وسط الإسكندرية.
وقال الدكتور أشرف هريدي، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن المصابين 3 رجال و4 سيدات، تعرضوا إلى كسور وجروح وكدمات في مختلف أنحاء الجسم، جراء الحادث الذي وقع صباح اليوم.
وأضاف "هريدي" في تصريح صحفي، أنه جرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى جمال عبد الناصر ومستشفى الجمهورية العام لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أن الحادث لم يسفر عن حدوث أي وفيات، فيما يتم متابعة الحالات لحين التأكد من استقرارها.
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