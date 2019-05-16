محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.19% إلى مستوى 13835 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الخميس. بينما استقر مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة دون تغيير، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%. وكانت مؤشرات البورصة تراجعت بشكل جماعي بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.5% إلى مستوى 13809 نقاط، وسط ضغوط بيعية من المستثمرين الأجانب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.