سوريا تطالب مجلس الأمن بوقف السياسات الإسرائيلية فى الجولان

دعت وزارة الخارجية السورية مجلس الأمن مجددًا إلى "التحرك العاجل لحفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال إلزام إسرائيل وقف سياساتها الاستيطانية غير القانونية وإجراءاتها القمعية بحق الجولان السورى المحتل". وأكدت وزارة الخارجية السورية الأربعاء أن الجولان السورى المحتل جزء لا يتجزأ من أراضيها، وأن سوريا ستعمل على إعادته بكل الوسائل المتاحة باعتباره حقًا أبديًا لا يسقط بالتقادم، فى ظل السياسات الإسرائيلية التى تشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة وفى مقدمتها القرار رقم 497. على إعادته بكل الوسائل المتاحة باعتباره حقًا أبديًا لا يسقط بالتقادم، فى ظل السياسات الإسرائيلية التى تشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة وفى مقدمتها القرار رقم 497. وقالت الخارجية، فى رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إن سوريا تؤكد دعمها للمواطنين العرب السوريين فى مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلى ورفضهم قرار ضم الجولان السورى إلى كيان الاحتلال ولسياسة نهب الأراضى والممتلكات التى يتبعها فى الجولان بما فى ذلك إقامته للمستوطنات غير الشرعية على الأراضى السورية المحتلة تحت أى عنوان أو مسمى كان بهدف تغيير طابعه الديمغرافى والجغرافى والقانونى.

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