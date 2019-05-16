بيع تمثال "أرنب" بـ 91 مليون دولار

بيع تمثال للفنان الأميركي، جيف كونز، مقابل 91.1 مليون دولار، في مزاد علني بولاية نيويورك، ليحطم سعر البيع بذلك الرقم القياسي لعمل من صنع فنان حي.
وقدرت دار مزادات "كريستيز" سعر بيع تمثال "رابيت" (أي أرنب)، الذي صنعه كونز في عام 1986،
وهو عبارة عن نموذج من الصلب الذي لا يصدأ، لأرنب يبلغ ارتفاعه 104 سنتيمترات، بما يتراوح بين 50 و70 مليون دولار.
ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، فقد قام تاجر الاعمال الفنية، روبرت إي منوشين، والد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، بشراء التمثال.
وقد حطم سعر البيع الرقم القياسي الذي كان قد سجله أحد أعمال الفنان البريطاني ديفيد هوكني في نوفمبر الماضي، حيث بيعت لوحته التي تحمل اسم "بورتريه أوف أن أرتيست" (بورتريه فنان)، مقابل مبلغ 90.3 مليون دولار.
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