ترامب يصدر عفواً عن قطب الإعلام كونراد بلاك

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عفواً كاملاً عن قطب الإعلام كونراد بلاك الذي أدين بالاحتيال وعرقلة العدالة عام2007.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض إن بلاك( 74عاماً) "قدّم إسهامات ضخمة في الأعمال التجارية وكذلك في الفكر السياسي والتاريخي".

وكان بلاك قد اتهم بسرقة 60 مليون دولار من شركته ومقرها تورنتو والتي تملك صحفاً من بينها "شيكاغو صن تايمز" و"ديلي تليجراف" البريطانية و"جيروزاليم بوست" و"ناشيونال بوست" الكندية.

وقضى بلاك ثلاثة أعوام ونصف العام في السجن.

وفي عام 2018، نشر بلاك سيرة ذاتية لترامب بعنوان "رئيس لا مثيل له".

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