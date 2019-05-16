كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة بلغاريا تعتقل 40 شخصا بسبب العنف فى نهائى كأس كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الداخلية البلغارية إن الشرطة احتجزت نحو 40 شخصا على ذمة جرائم تتعلق بالإخلال بالنظام العام قبل وأثناء مباراة نهائى بطولة كأس بلغاريا لكرة القدم مساء أمس الأربعاء.

وأضافت الوزارة أن 19 شخصا احتجزوا عندما اندلعت اشتباكات فى وسط صوفيا قبل المباراة التى فاز بها فريق لوكوموتيف بلوفديف بهدف مقابل لا شىء على منافسه بوتيف ليحقق أول بطولة منذ فوزه بلقب الدورى عام 2004.

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وترتبط مواجهات الفريقين بتاريخ طويل من أعمال العنف. واُنهيت مباراة الفريقين التي استضافها لوكوموتيف في الدوري عام 2014 في الشوط الأول بسبب مشكلة بين الجماهير. وقبل ذلك بخمس سنوات، اندلعت مشاجرة كبيرة بين اللاعبين والأطقم التدريبية خلال مباراة في الدوري فاز بها بوتيف.