كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النمسا تمنع ارتداء الحجاب فى المدارس الابتدائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقر مجلس النواب النمساوى مشروع قانون قدمه الائتلاف الحكومى اليمينى يمنع ارتداء الحجاب فى المدارس الابتدائية.

وقال الناطق باسم حزب اليمين المتطرف لشؤون التعليم وندلين مولزر - حسبما أفاد "راديو سوا" الأمريكى اليوم الخميس، إن مشروع القانون يمثل "إشارة ضد الإسلام السياسى"، فى حين أكد النائب رودولف تاشنر المنتمى إلى حزب المحافظين أن النص ضرورى لحماية الفتيات من "الاستعباد".

وأوضحت الحكومة أن الحظر لا يشمل العمامة التى يضعها الرجال على رؤوسهم ولا القلنسوة التى يعتمرها الرجال اليهود.

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من جهتها، اعتبرت منظمة المسلمين النمساويين "آى جى جى أو" مشروع القانون بأنه "مخز".

ولحماية نفسها من اتهامات التمييز العنصرى ضمنت الحكومة مشروع القانون عبارة تنص على أن الحظر يشمل "كل لباس ذى تأثير إيديولوجى أو دينى يغطى الرأس" من دون أن أى ذكر للحجاب.

وصوت نواب المعارضة جميعا تقريبا ضد مشروع القانون، واتهم بعضهم الحكومة بأنها تسعى لتصدر عناوين الصحف بدلا من الاهتمام برفاهية الأطفال.