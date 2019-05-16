كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصار 20 شخص تحت الأنقاض إثر انهيار مبنى تجاري في شنغهاي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت تقارير وسائل الإعلام المحلية، أن 20 شخص على الأقل قد حوصروا إثر انهيار مبنى تجاري فى منطقة تشانغنينغ فى شنغهاى بالصين، صباح اليوم الخميس.

وقالت وسائل الإعلام، إن الحادث وقع فى منطقة تشانغنينغ فى شانغهاى، وأنه في الوقت الحالي، لا توجد معلومات رسمية حول الأسباب المحتملة لانهيار المبنى.

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وحسب بوابة الأخبار الصينية "ECNS"، عُلق نحو 20 شخصًا تحت الأنقاض بعد انهيار مبنى تجاري تحت التجديد في شنغهاي.

وفي الوقت نفسه، قالت بوابة الأخبار أن نحو 10 أشخاص محاصرين بعد الحادث، مضيفة، أن المنطقة المنهارة قدرت بنحو 1000 متر مربع، وهو ثلث المبنى بأكمله.

ووفقًا لإدارة مكافحة الحرائق في شنغهاي، فإن عملية البحث جارية، وتم انقاذ 11 شخصًا من الموقع في الوقت الحالي.