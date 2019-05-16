كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرازيل تواجه احتجاجات ضد خفض ميزانية التعليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمّع عشرات الآلاف من المتظاهرين في مدن في أنحاء البرازيل يوم أمس الأربعاء، ضد تجميد الإنفاق التعليمي الذي قامت به حكومة جايير بولسونارو كجزء من جهد حكومي أوسع للحد من الإنفاق.

دعا الاتحاد الوطني للطلبة في البرازيل، يوم الأربعاء، إلى احتجاجات ضد ما أسماه تخفيضات الإنفاق، بعد أن قالت وزارة التعليم، إنها جمدت ما يقرب من ربع الإنفاق التقديري - 1.85 مليار دولار.

وقعت المسيرات في أكثر من 200 مدينة، وفقًا لإحصاء أجرته شبكة تلفزيون جلوبو، حيث تم تجمع 150 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد.

وفي العاصمة برازيليا، سار نحو 7 آلاف طالب وأساتذة جامعيون إلى الكونجرس، يحملون لافتات ضد التخفيضات. وقال أحدهم: "التعليم ليس إنفاق، إنه استثمار". وقال آخر: "بدون الاستثمار، لا توجد معرفة".

وقال لويس أنطونيو باسكيتي، رئيس اتحاد المعلمين بجامعة برازيليا الوطنية: "رسالتنا إلى بولسونارو هي أن المجتمع لن يقبل هذه التخفيضات البالغة 30 %".

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ورغم، أن المسيرات كانت سلمية في معظمها، إلا أنها تحولت إلى عنف في ريو دي جانيرو، عندما زعم أن المحتجين أشعلوا النار في حافلة وبدأوا بإطلاق النار على ضباط الشرطة الذين اضطروا إلى استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق الحشود. ولا توجد معلومات حول عدد الإصابات أثناء الاحتجاجات.

وتحدث "بولسونارو" في دالاس، وتكساس، حيث سافر لحضور حفل عشاء، رافضًا الاحتجاجات ضد التخفيضات في تمويل التعليم.

وقال "بولسونارو": "إنهم حمقى، وبلهاء، من يتم استخدامهم ككتلة مناورة لأقلية صغيرة ذكية تشكل نواة العديد من الجامعات الفيدرالية في البرازيل".

وألقى وزير التعليم في البرازيل، أبراهام وينتروب، باللوم على ما تركته الحكومة السابقة في الوقت الذي دافع فيه عن التحول عن الإنفاق على الجامعات لصالح المدارس الابتدائية.

وقال: "الأولوية هي مرحلة ما قبل المدرسة والمدارس الابتدائية والمدارس الفنية. إن النهج العلمي والتقني القائم على الأرقام والفعال والإداري أمر حيوي لإنقاذ هذا البلد من الركود الاقتصادي الذي حدث في العشرين سنة الماضية".