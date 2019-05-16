كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمقر الأمم المتحدة: منظمة تواجه قطر بانتهاكات حقوق الإنسان بأراضيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واجهت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، قطر بانتهاكات حقوقية على أراضيها من مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.

جاء ذلك، خلال المشاركة في فعاليات خضوع دولة قطر للاستعراض الدوري الشامل بجنيف ، حيث كشف أيمن عقيل عن ان قطر لم تصادق حتى الآن على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

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وكشف أيضاً أن قطر لم تصادق كذلك على البروتوكول الاختياري الأول والثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأيضاً البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.

وعلى الرغم من مصادقة قطر على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة عام 2009، إلا انها مازالت متحفظة على المواد 2 (الفقرة أ) و9، 15، 16، 29. وفيما يتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي صادقت عليها عام 2000، فهي متحفظة على المادتان 1، 16. إلى جانب تحفظها على المادتان 2، 14 من اتفاقية حقوق الطفل المصادقة عليها عام 1995.

جاء ذلك خلال كلمة أيمن عقيل في الندوة التي عقدت اليوم بمقر الأمم المتحدة بجنيف بالتزامن مع خضوع قطر لآلية الاستعراض الدوري الشامل للمرة الثالثة.