حرب الطرق تحصد 12 شخص خلال الأسبوع الثاني من ماي

حصدت حرب الطريق خلال الأسبوع الممتد ما بين 6 و12 ماي الجاري، مصرع 12 شخصا وإصابة 2090 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وكشف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث ترجع إلى عدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه السائقين والراجلين، بالإضافة إلى السرعة المفرطة وعدم ترك مسافة الأمان وتغيير الإتجاه بدون إشارة.

وأوضحت المديرية في البلاغ ذاته، أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 30 ألف و404 مخالفة، وأنجزت 9936 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 20 ألف درهم و468 غرامة صلحية.

وأضاف أن المبلغ المتحصل عليه بلغ أكثر من 4 ملايين درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة في المحجز 3676 عربة، وعدد الوقائق المسحوبة 6137 وثيقة.