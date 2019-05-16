مايلي سايرس تشترك في الموسم الخامس من "بلاك ميرور"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت شبكة "نتفليكس"، ليل أمس الأربعاء، أن مسلسل الخيال العلمي "المرآة السوداء" (بلاك ميرور) سيعود في موسمه الخامس يوم 5 حزيران/ يونيو، وأضافت أن فريق التمثيل سيشمل نجمة البوب مايلي سايرس والممثل أنتوني ماكي أحد أبطال سلسلة أفلام "المنتقمون" (أفينجرز) والممثل أندرو سكوت.

ويعود صانعا المسلسل تشارلي بروكر وأنابيل جونز بثلاث قصص جديدة بعد ستة أشهر من إصدار فيلم "بلاك ميرور: باندرسناتش" وهو نسخة تفاعلية خاصة من المسلسل، فيها ميزة الإتاحة للمشاهدين الاختيار من بين سيناريوهات مختلفة لإكمال القصة.

وقد عرضت خدمة البث على مواقع التواصل الاجتماعية و"يوتيوب" إعلانا تشويقيا للموسم الجديد، وظهرت فيه شخصية سكوت وهو يجلس داخل سيارة ويحمل مسدسا في مواجهة مع الشرطة.

ويذكر أن المسلسل يتناول تأثير التكنولوجيا المتقدمة على المجتمع المعاصر، وبدأ عرضه في بريطانيا عام 2011 بثلاث حلقات، وكانت قصة الحلقة الأولى منها حول رئيس وزراء بريطانيا، إذ يجبر على ممارسة الجنس مع خنزير مباشرة على شاشات التلفزيون.