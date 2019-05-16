مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها اعتقال العديد من المواطنين.

ووفقا لجيش الاحتلال، فإن جنوده اعتقلوا ستة فلسطينيين، عقب دهم منازلهم وتفتيشها، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان من بلدتي المزرعة الغربية وكوبر، وقال مواطنون، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد علي شريتح، ويزن أحمد أبو قرع، ومحمد فيصل لدادوة من المزرعة الغربية، وأحمد رأفت من كوبر، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

أما في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال محمد أحمد العيسه، بعد أن داهمت منزله وفتشته، بينما في شمال الضفة الغربية، اقتحمت القوات بلدة قباطية جنوب مدينة جنين واعتقلت علي زكارنة بعد مداهمة منزله وتفتيشه، حيث انسحبت قوات الاحتلال من شارع الجامعة بعد الاعتقال.

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وشملت عمليات دهم واقتحام قوات الاحتلال، بلدة ترقوميا قضاء الخليل، والحي الشمالي في بلدة عزون شرق قلقيلية، وقرية البويب شمال مدينة يطا وبلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال الفتى محمد موسى العباسي، بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته في حي عين اللوزة ببلدة سلوان.