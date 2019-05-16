تكريم المغربي نوري في ليلة تتويج أياكس باللقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لم يجعل نجوم عملاق هولندا، أياكس، بعد فوزهم بلقب الدوري لكرة القدم، بعد فوزه بالجولة الأخيرة على المضيف دي غرافشاب بأربعة أهداف لواحد، هذا التتويج يمر مرور الكرام، خصوصا وأنهم حصدوا اللقب رقم 34 في مسيرة النادي، وهو نفس رقم زميلهم السابق، المغربي عبد الحق نوري.

وكرم النادي ولاعبو الفريق نجمهم السابق، من خلال طبع صورة مصغرة له على جانب قميص الفريق، مع رقم 34، في إشارة إلى رقمه المحبب الذي كان يرتديه، إضافة إلى رقم البطولة الهولندية التي حصدها الفريق هذا الموسم.

وفي الوقت الذي كان قد نشر فيه نجم خط وسط الفريق، المنتقل لصفوف برشلونة الإسباني، فرانك دي يونغ، صورة تجمعه مع اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، كتب معها: "اليوم الجولة الرابعة والثلاثون، وآخر مباراة لي في هذا القميص الرائع. دعونا نفعل ذلك لصديقنا"، في إشارة إلى نوري.

وكان نوري قد سقط على أرضية الملعب في مباراة ودية استعدادا لموسم 2017 - 2018، ليتأكد فيما بعد أن اللاعب المغربي أصيب بتلف في الدماغ، ومنذ ذلك اليوم، لم يستفق من غيبوبته.