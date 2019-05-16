قتلى بغارات لتحالف السعودية على صنعاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن التحالف الذي تقوده السعودية بالحرب على اليمن صباح اليوم الخميس، غارات جوية على عدة مناطق في العاصمة اليمنية صنعاء أسفرت عن مقتل عائلة كاملة، بحسب ما أورد شهود عيان والحوثيون.

وأكد شاهد عيان لوكالة فرانس برس أنه سمع دوي انفجار قوي وسط العاصمة. من جهتها، ذكرت قناة "المسيرة" التابعة الحوثيين أن "طيران العدوان" شن عدة غارات، في إشارة إلى التحالف الذي تقوده السعودية.

وقال السكان إن الضربات استهدفت تسعة مواقع عسكرية في المدينة ومحيطها.

وأكدت شاهدة أخرى أن الغارات عنيفة وبدأت قرابة الساعة الثامنة صباحا، مشيرة إلى وقوع عدة غارات.

بدوره، أكد تحالف السعودية في اليمن أنه بدأ بشن غارات على مواقع تابعة للحوثيين، بما في ذلك في العاصمة صنعاء.

وقال مصدر في التحالف لوكالة فرانس برس أن التحالف بدأ "بشن غارات نوعية على مواقع الميليشيات الحوثية في اليمن من ضمنها صنعاء".

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وتأتي الغارات فيما تعرضت محطتا ضخ لخط أنابيب رئيسي في السعودية إلى هجوم بطائرات من دون طيار، يوم الثلاثاء، ما أدى إلى إيقاف ضخ النفط فيه.

وأعلن الحوثيون في اليمن أنّهم استهدفوا منشآت حيوية سعودية بسبع طائرات من دون طيار.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حربا منذ 2014 بين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في آذار/مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري دعما للقوات الحكومية.

وتسبب النزاع بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، التي قالت إن أكثر من 24 مليون شخص ما زالوا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، أي أكثر من 80 بالمئة من السكان.

وأوقعت الحرب حوالي عشرة آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ بدء عمليات التحالف، بحسب منظمة الصحة العالمية. ويعتبر مسؤولون في المجال الإنساني أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.