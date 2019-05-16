وزارة التربية والتعليم تلغي استخدام القاموس في بجروت الإنجليزية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يجري طلاب المدارس الثانوية في البلاد، اليوم الخميس، امتحان البجروت E للغة الإنجليزية، الذي ألغت فيه وزارة التربية والتعليم استخدام القاموس العادي ضمن برنامج جديد تمّ إقراره بحسب بيان أصدرته الوزارة.

وأفاد بيان الوزارة أنّه "اليوم: السّاعة 12 ظهرا يبدأ امتحان البجروت بموضوع اللغة الإنجليزيّة. حيث يتقدّم للامتحان نحو 200 ألف طالب. وعدد نماذج الامتحان 8. وعدد المراقبين: 15 ألف مراقب".

وأضاف البيان "اليوم ولأوّل مرّة ومن خلال برنامج تجريبي يقدّم الطلاب من 35 مدرسة الامتحان بدون استعمال القاموس (نموذج E) وذلك في إطار الخطّة القوميّة لدعم اللغة الانجليزيّة المحكيّة والقرار بتحسين الثّروة اللغويّة عند الطلاب بعد ان قاموا خلال الدّراسي بتعلّم 200 كلمة إضافية كمخزون لغوي".

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واختتم البيان: "الأبحاث تشير إلى أهمية وجود ثروة لغويّة عند الطلاب تساهم كثيرا في اكتساب اللغة الانجليزيّة. جهاز التّربية يسعى لإعداد الطلاب وتزويده بثروة لغويّة تمكنّه من إجراء حوار ونقاش بشكل جيّد ( 5,500 كلمة)".

ويثير هذا القرار علامات استفهام كبيرة حول ما مدى تعزيز الثروة اللغوية فعلا عند الطلاب، وهل يتم استخدام استراتيجيات تعليمية جديدة التي من شأنها أن تعزز الثروة اللغوية قبل أن يتم منع استخدام القواميس في الامتحان.

ويتساءل آخرون حول العلاقة بين الثروة اللغوية المحكية وبين استخدام القاموس في امتحان اللغة الإنجليزية الذي ممكن أن يساعد الطالب في أن يفهم بعض الكلمات الصعبة بالنسبة له في الامتحان.