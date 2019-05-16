انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 16 مايو 2019 09:51 صباحاً - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، حالة الطوارئ الوطني على مستوى بلاده بهدف حماية شبكات الاتصالات من التجسس الخارجي.

وضمن هذا الإعلان، وقع الرئيس الأمريكي أمراً تنفيذياً يمنع شركات الاتصال في البلاد من استخدام الشبكات الأجنبية، مبرراً ذلك بأن الأخيرة "تشكل خطراً على أمن البلاد"، حسب صحيفة "واشنطن بوست".

Advertisements

وأشارت وسائل إعلام، في وقت سابق، إلى أن الأمر التنفيذي، الذي لم يشر إلى بلدان أو شركات محددة، كان قيد الدراسة منذ أكثر من عام، لكنه تأخر مراراً وتكراراً.

وتوقعت تلك الوسائل أن هذا الأمر التنفيذي قد يتأخر مرة أخرى وسط مخاوف بشأن ما يمكن أن يعنيه بالنسبة لصفقة تجارية مستقبلية مع الصين، لكن ترامب عزم أمره ووقعه.

ويمهد هذا القرار الطريق أمام حظر التعامل التجاري مع شركة "هواوي" الصينية، التي اتهمها ترامب عدة مرات بالتجسس.