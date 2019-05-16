انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تصاعد التوتر مع إيران.. من المسؤول الفعلي في البيت الأبيض؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 16 مايو 2019 09:51 صباحاً - تسائل جاي كاروسو ، نائب رئيس تحرير جريدة "واشنطن إكزامينر"، عن المسؤول الفعلي في البيت الأبيض، وذلك في أعقاب تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال كاروسو في مقال له بصحيفة "الاندبيندنت" البريطانية، إن الرئيس دونالد ترامب سيكون أمام أول اختبار حقيقي للقيادة بسبب تصاعد التوتر مع إيران، مشيراً إلى أن "الإدارة الأمريكية ترسل إشارات مختلطة وتثير الكثير من اللغط فيما تطلقه من تصريحات بخصوص سبل التعامل مع إيران".

ويضيف: "أمس أمرت وزارة الخارجية الأمريكية موظفيها غير الضروريين بمغادرة العراق، كما حذرت مواطنيها ممن السفر إلى ذا البلد، مشيرة إلى وجود خطر كبير وأنهم قد يتعرضون لأعمال عنف أو خطف".

هذا التحذير وطلب المغادرة جاء بعد ساعات من تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أكدت فيه أن "الإدارة الأمريكية درست خطة لإرسال 120 ألف جندي للشرق الأوسط، في حال هاجمت إيران أي قوات أمريكية أو استمرت في سعيها للحصول على الأسلحة النووية".

الرئيس ترامب قال للصحفيين إن أخبار الصحيفة كانت مزيفة وغير حقيقة، لكنه أردف أيضاً: "هل سأفعل ذلك؟ إطلاقاً، لم نخطط لذلك، ونأمل ألا نخطط لذلك، وإذا فعلنا ذلك فسنرسل عدد أكبر من ذلك الذي ذُكر بكثير".

ويرى الكاتب أن ترامب يريد استرضاء أنصاره وحلفاءه الأساسيين الذين يعارض الكثير منهم التدخل العسكري في الشرق الأوسط، فلقد سبق لترامب أن انتقد قرار الحرب على العراق ووعد بسحب القوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان.

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موقف ترامب حينما قال: "سنرى ما سيحدث" من وجهة نظر الكاتب، لا يتماشى مع تصرفات إداراته الأخيرة، ففي الأسبوع الماضي أرسلت واشنطن سفناً حربية وطائرات للخليج العربي كتحذير لإيران.

إن التغيير الكبير الذي طرأ على تصرفات إدارة ترامب كان بعد أبريل 2018 عندما قرر تعيين جون بولتون مستشاراً للأمن القومي، وهو المعروف بدعوته الصريحة للحرب الخارجية كوسيلة من وسائل الحل، فلقد كان بولتون مهندس الحرب على العراق ودافع لفترة طويلة عن فكرة استخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية، ورغم هذه الفجوة بينه وبين ترامب إلا أن الأخير قرر تعيينه بهذا المنصب بعد طرد مستشار الأمن القومي السابق مكماستر.

ويشير الكاتب إلى التناقض بين ما أصدرته القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، وبين ما قاله نائب قائد قوات التحالف الدولي ضد "داعش" اللواء البريطاني كريس جيكا، فبعد أن "قالت القوات الأمريكية إن قواتها في حالة جهوزية كاملة لمواجهة أي تهديد، قال اللواء البريطاني إنه ليس هناك أي تهديد من قبل القوات المدعومة من إيران في العراق وسوريا".

يقول الكاتب إنه لا يوجد خطورة أكبر من هذه الرسائل المتضاربة التي تصدر من اعلى مستويات الحكومة الأمريكية والجيش في قضية حساسة.

وأضاف: "لقد أكد أنصار ترامب مبكراً أنه ربما يفتقر للخبرة السياسية الخارجية وأيضا فميا يتعلق بالمسائل العسكرية، وكانوا يؤكدون أنه سوف يستعين بمجموعة من الأشخاص في هذا الجانب، غير أن الأيام اثبتت أن ترامب يتأثر بسهولة بمن حوله، تماماً كما حصل عندما تأثر بما كان يقوله له كبير المستشارين ستيفن ميلر بشأن الهجرة وما تبع ذلك من إجراءات أتخذها ترامب في هذا الجانب".

ويعتقد الكاتب أن ترامب عليه أن يظهر بأنه المسؤول الأول وأن يثبت قدرته على رفض ما يقوله له كل من جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو، بشأن الحرب على إيران وأن يؤكد لهم ان الخيار العسكري ليس هو الخيار الافضل.