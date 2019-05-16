وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "وتنفيذاً لقرار الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في محافظة نينوى، انتقلت إلى دار المتهم الموقوف رئيس اللجنة المؤلفة في ديوان المحافظة - مكتب المحافظ السابق؛ لغرض سحب مبالغ تنمية الأقاليم لعام 2018"، مبينة أن "ملاكاتها تمكّنت من ضبط ثلاثة أختام، الأول باسم المتهم، والثاني يمثل ختمه وتوقيعه، والثالث يمثل (محافظ نينوى- معاونية الإعمار- هندسة الإدارة المحلية)".



وتابعت المديرية، أن "عملية الضبط التي تمت بإشراف مباشر من جهات إنفاذ القانون في المحافظة، وبحضور مختار الحي، أسفرت أيضاً عن ضبط وصل مالي من إحدى الشركات الأهلية بمبلغ 7200 دولار أميركي (عربون) لبيع سيارة، وقائمة بأسماء مسافرين بضمنهم المتهم، فيما تم ضبط موظف في ديوان المحافظة يعمل سائقاً بمعية المتهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر النزاهة تضبط أختاماً رسمية في دار مسؤولٍ محليٍّ موقوفٍ بنينوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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