بسبب النفايات.. الفلبين تسحب سفيرها من كندا

ونقل موقع "Rappler" المحلي عن وزير الخارجية الفلبيني، تيدي لوكسين: "تم في الليلة الماضية توجيه رسائل حول سحب سفيرنا وقناصلنا من كندا. ومن المتوقع أن يصلوا إلى هنا (إلى الفلبين) بعد يوم أو يومين". وأضاف الموقع أن كندا "تجاهلت" الموعد النهائي لسحب نفاياتها من الفلبين، وهو 15 مايو الجاري، مشيرا إلى أن الفلبين ستحافظ على تواجدها الدبلوماسي غير الكامل في كندا قبل توجه السفينة بهذه النفايات إلى كندا.

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