هواوي تطلق هاتفها الجديد.. مميزات خيالية

الهاتف الجديد بالسعر والمواصفات الخيالية سيكون بمتناول الجميع وبسعر يصل لـ300 دولار أمريكي.

ويأتي الهاتف الجديد بإطار معدني وغطائه الخلفي من البلاستيك والأمامي من الزجاج، وبأبعاد 163.5 × 77.3 × 8.9 ملم، أما الوزن فهو 197 غم.



ويصل حجم شاشته الى 6,59 بوصة، دون أي ثقوب مخصصة للكاميرا الأمامية التي ستكون متحركة ومخفية.

والهاتف زود بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة "16+2" ميغابيكسل، بخاصية التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة، وكاميرا أمامية متحركة مخفية ضمن الهيكل، تخرج منه عند الحاجة لاستعمالها، وبدقة 16 ميغابيكسل.

وتتميز بطارية الهاتف بقدرتها على العمل ليومين متواصلين وهي من ليثيوم بولمير غير قابلة للإزالة، بسعة 4000 ميلي أمبير.



وسيكون الهاتف متاحا بثلاثة ألوان هي الأزرق، الأسود والأخضر، ويصل ثمن الجهاز لحوالي 313 دولار، وهو ما يعتبر مميزا لهاتف بمواصفات عالية الجودة وبسعر منخفض نسبيا مقارنة بالهواتف الأخرى التي تملك ذات المميزات.