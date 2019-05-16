بسبب خطأ صغير.. عائلة خليجية تربط خادمتها في شجرة

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخادمة صاحبة الـ26 عاما، كانت تعمل لدى عائلة ثرية في العاصمة السعودية الرياض.

وزعمت الصحيفة أن الخادمة أثارت غضب أصحاب المنزل بتركها قطعة أثاث باهظة الثمن بحديقة المنزل لتتعرض لأشعة الشمس.



وذكرت الصحيفة أن عاملة فلبينية أخرى، التقطت صورا للخادمة المعاقبة بينما كانت تقيدها العائلة التي تعمل لديها من معصميها وساقيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية علمت بالواقعة، وساعدت الخادمة المعاقبة على العودة إلى وطنها.

وذكرت سفارة الفلبين في المملكة، أن قضية الخادمة أحيلت إليهم في التاسع من أيار الجاري، ليتم إعادتها إلى الفلبين في نفس اليوم.

وجاء تحرك السفارة بعدما طلبت زميلة العاملة الفلبينية المساعدة وأرسلت صورا بالواقعة، مؤكدة أن صاحب العمل يلحق بهن الأذى لمجرد ارتكابهن أخطاء صغيرة.



يذكر أن بنحو 2.3 مليون فلبيني يعملون في الشرق الأوسط وأفريقيا، أكثر من نصفهم من النساء.