نوكيا توسع محفظة هواتفها الذكية المخصصة للأعمال المعتمدة

وإنضمت الهواتف الذكية نوكيا (9) بيور فيو ونوكيا "4.2" ونوكيا " 3.2"، ( (3/32 جيجابايت) إلى 11 هاتفاً ذكياً تم تقييمه ضمن برنامج آندرويد للأجهزة الموصى بها للمؤسسات لما تقدمه من تجارب مستخدم مؤسسية مذهلة في أجهزة تطورت لتلبية احتياجات العمل المختلفة.وبحسب الشركة فإن برنامج آندرويد للأجهزة الموصى بها يمنح المؤسسات والمستخدمين المزيد من الثقة في الهواتف الذكية، حيث تمّ تقييمها وإجازتها من قبل غوغل بعد إيفائها جميع متطلبات التقييم والمعايير المؤسسية، وذلك يشمل مجموعة كبيرة من مواصفات الأجهزة والبرمجيات، توافقها مع أنظمة تقنية المعلومات في الشركة، والتحديثات الأمنية وتجربة المستخدم، كما يضع البرنامج معياراً جديداً لتجربة المستخدم في مؤسسات عدّة، حيث يتيح لهم إتخاذ القرارات بصورة ذكية وسهلة فيما يتعلق بإختيار الهواتف الذكية.ووفقاً لدراسة سوقية حديثة، أجرتها شركة (HMD)العالمية، فإنّ 98% من المؤسسات المشاركة في الدراسة في أوروبا (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، Yسبانيا، المملكة المتحدّة) صرّحت بأن برنامج أندرويد للأجهزة الموصى بها للمؤسسات يؤثر على خياراتهم من الأجهزة، في حين أشار 50% من المشاركين بأنهم يختارون فقط الهواتف الذكية الموصى بها من قبل غوغل.

وبعد الإعلان عن الهواتف الذكية الجديدة في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية 2019، أكدت شركة HMD أن الإصدارات الثلاثة أصبحت موصى بها من قبل آندرويد للمؤسسات، وهو نوكيا (بيورفيو 9)، الذي يعد أول هاتف ذكي بكاميرا خماسية فريدة تستخدمة مصفوفة تتألف من 5 كاميرات، ونوكيا (4.2) الذي يوفر مزايا التصميم الأنيق في منتهى الحداثة وزر مساعد جوجل الخاص، وتجارب الذكاء الإصطناعي في التصوير في إصدارة بسعر معقول، فضلا عن نوكيا (3.2) الذي يوفر شاشة رائدة على مستوى الصناعة مع بطارية متفوقة تدوم حتى يومين من الإستخدام المتواصل.

المدير العام لقسم مؤسسات الأعمال في "HMD" أندريه سونكين، قال: إن تطوير هواتف يأتي تلبية لمتطلبات المؤسسات التي تتمثل في الأجهزة الآمنة التي تدوم طويلاً وتتفاعل مع المستخدمين على إختلافهم وتنوعهم، وتوفر هواتفنا الذكية في فئة المؤسسات الآن أعلى معايير الأمن لأكثر من 50 شركة حول العالم، مشيرا إلى أن الشركة تمكنت من أن نكون المزوّد الرئيسي للهواتف الذكية لهذه المؤسسات الأوربية الرائدة بفضل ما نقدمه من أمن في أجهزتنا التي تتطور وفقاً لاحتياجات المستخدمين ولكونها تتحسن باستمرار.

وتعتمد هواتف نوكيا الجديدة على تجربة المستخدم التي تتطور مع الزمن عبر التحديثات والترقيات، اما بالنسبة لهواتف نوكيا الذكية في برنامج الأجهزة الموصى بها من قبل آندرويد للشركات وبرنامج "آندرويد ون" وذلك يعني بأن التجربة تتحسّن مع الوقت وأصبحت أكثر أماناً عبر آخر التحديثات والإبتكارات من غوغل.

ومع تقديم مزايا مثل البطارية القابلة للتكيف والسطوع المتكيف التي تستجيب لاحتياجات المستخدمين، بالإضافة إلى عمر البطارية الذي يدوم حتى يومين من الإستخدام المتواصل عبر عدة نقاط سعر، فإن مجموعة هواتف نوكيا الذكية الجديدة تم تصميمها بحيث ترضي كل من قسم تقنية المعلومات والمستخدم النهائي، إلى جانب الميزات التي تركز على المؤسسات، فإن كل جهاز في المحفظة يقدم تجارب شخصية للمستخدمين، مما يجعل من الهاتف الذكي للعمل جهازا يهواه كل من يمتلكه.

