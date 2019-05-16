هيئة الاعلام مستعدة لتنفيذ قرار حظر 'بوبجي'

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وأشادت الهيئة بالقرار، عادة اياه "خطوة استباقية رائدة حضيت باشادة وترحيب عربي من خلال تقييم مخرجات اللجنة العربية للاعلام الالكتروني ضمن قطاع الاعلام والاتصال في الجامعة العربية".
وأكدت الهيئة أنها "ستضع كل إمكاناتها كجهة قطاعية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة الأخرى، لاتخاذ الإجراءات والخطوات الفنية لتنفيذ هذا القرار ووضعه حيز التطبيق".
وقرر مجلس النواب العراقي في 17 نيسان الماضي، حظر الألعاب الإلكترونية "المحرضة على العنف" ومن بينها لعبتا بوبجي وفورتنايت الشهيرتين.
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