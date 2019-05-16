انت الان تتابع إيران لأوروبا: لا تراجع عن مهلة الـ60 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حسن روحاني رئيس إيران
محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه من المقرر أن يعقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لقاءً مع وزراء خارجية الدول الأوروبية، الموقعة على الاتفاق النووي إضافة للاتحاد الأوروبي، لينقل لهم وجهة نظرها حول مصير الاتفاق. وقال واعظي: "بلادي لن تتراجع عن مهلة الستين يوما أو عن تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي، وبعد انتهاء المهلة سنقوم بإجراءات إضافية في تخفيض التزاماتنا في الاتفاق النووي". ولم يحدد واعظي زمان أو مكان الاجتماع المرتقب، وذلك حسبما ذكرت وكالة "روسيا اليوم".
وكان الاتحاد الأوروبي مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا قد أكدوا تمسكهم بالاتفاق النووي، ومعارضة إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران، لكنهم رفض في نفس الوقت مهلة الستين يوما التي عرضتها طهران على الأوروبيين لتنفيذ التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي.من ناحية أخرى، بدأت تلوح في الأفق بوادر حرب محتملة بين أمريكا
وكان الاتحاد الأوروبي مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا قد أكدوا تمسكهم بالاتفاق النووي، ومعارضة إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران، لكنهم رفض في نفس الوقت مهلة الستين يوما التي عرضتها طهران على الأوروبيين لتنفيذ التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي.
من ناحية أخرى، بدأت تلوح في الأفق بوادر حرب محتملة بين أمريكا وإيران في ظل التوتر المتصاعد بين البلدين، إذ بدأت واشنطن في الحشد العسكري استعدادًا لأي هجوم محتمل، بعد تقارير استخباراتية تشير إلى أن طهران على الأغلب تحرك صواريخ بالستية قصيرة المدى وصواريخ كروز على متن قوارب صغيرة تابعة للحرس الثوري في الخليج، وأن الجيش الأمريكي يعتقد أن هذه الصواريخ يمكن أن يتم إطلاقها. (التفاصيل)
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