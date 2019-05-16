الان تتابع التحالف العربي يعلن بدء عملية نوعية لاستهداف مواقع عسكرية تابعة للحوثيين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء عملية نوعية لاستهداف مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن. ووفقا لما نقلته قناة “العربية” فإن العملية تهدف إلى “تحييد قدرات ميليشيات الحوثي على تنفيذ الأعمال العدائية. وطالب التحالف، الذي تقوده السعودية، المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة”.وشدد على أن جهود التحالف مستمرة ضد التنظيمات الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي.

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