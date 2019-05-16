مبارك : إسرائيل كانت ترغب في الانضمام للجامعة العربية وكان هذا هو الرد

مصراوي

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن مقتطفات من حوار أجرته مؤخرًا مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، سينشر قريبًا على صفحات جريدة "الأنباء الكويتية".

وقالت السعيد، في تغريدات متتالية عبر حسابها على "تويتر"، إن مبارك كشف لها خبايا وأسرار من حرب الخليج الثانية، وعواقب صفقة القرن، ومعلومات عن حرب أكتوبر، واستعادة سيناء، وتأثير الدور الأمريكي والروسي في الشرق الأوسط، فضلاً عن عديد من الأحداث والكواليس التي كان جزءًا منها. كما أرفقت تغريداتها بصورة جمعتها بالرئيس الأسبق حملت توقيعه وتاريخ مايو 2019.

أشرف مروان...