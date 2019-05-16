السودان: إزالة جميع المتاريس بعد تدخل قوى الحرية والتغيير

مصراوي
أخلت فجر اليوم الخميس آخر مجموعة من المعتصمين موقعها ,على بعد خطوات من القصر الرئاسي بشارع النيل في وسط العاصمة السودانية الخرطوم بعد تدخل مباشر من قوى الحرية والتغيير المعارضة ، لتكون بذلك قد أزيلت جميع الحواجز التي وضعت منذ يومين في الطرق والجسور الرئيسية في العاصمة الخرطوم.
وقال شهود عيان تحدثوا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المحتجين المعتصمين بالقرب من القصر الرئاسي بشارع النيل منذ يومين, انسحبوا تماما فجر اليوم من منطقة الاعتصام بعد أن نجحت قيادات في تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير في إقناع المحتجين...
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