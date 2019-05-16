المسماري: جولة السراج الأوروبية كانت بغرض عقد صفقات أسلحة

اتهم المتحدث باسم "​الجيش الوطني​ الليبي" ​أحمد المسماري​، رئيس المجلس الرئاسي ل​حكومة​ الوفاق، ​فايز السراج​، بأنه كان يسعى للحصول على صفقات أسلحة خلال جولته الأوروبية، مشيراً إلى أن "جولة السراج الأوروبية كانت بغرض عقد صفقات للحصول على أسلحة و​صواريخ​ "سام 7".

واتهم المسماري حكومة الوفاق بالتورط في نقل إرهابيين إلى ​ليبيا​، مشيرا إلى أن "ظهور "داعش" و"​القاعدة​" على تخوم ​طرابلس​ دليل على ذلك"، مشيراً إلى أن "الجيش الوطني يواصل معاركه في طرابلس بمساعدة ​القوات​ الجوية التي تدك معاقل ​الجماعات الإرهابية​".