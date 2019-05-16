المسماري: جولة السراج الأوروبية كانت بغرض عقد صفقات أسلحة

اتهم المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" أحمد المسماري، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، بأنه كان يسعى للحصول على صفقات أسلحة خلال جولته الأوروبية، مشيراً إلى أن "جولة السراج الأوروبية كانت بغرض عقد صفقات للحصول على أسلحة وصواريخ "سام 7".
واتهم المسماري حكومة الوفاق بالتورط في نقل إرهابيين إلى ليبيا، مشيرا إلى أن "ظهور "داعش" و"القاعدة" على تخوم طرابلس دليل على ذلك"، مشيراً إلى أن "الجيش الوطني يواصل معاركه في طرابلس بمساعدة القوات الجوية التي تدك معاقل الجماعات الإرهابية".
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