نتانياهو يعقد اجتماعا أمنيا لبحث تدهور الأوضاع بين واشنطن وطهران

ذكرت القناة "13" الإسرائيلية بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو عقد اجتماعا استثنائيا مع قادة الأجهزة الأمنية في بلاده، بحث خلاله تصاعد حدة التوتر بين كل من طهران وواشنطن في الأيام القليلة الماضية"، موضحةً أن "الاجتماع يأتي بعد أن قررت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض عقوبات جديدة على إيران، وما تلا هذا القرار من إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات وقاذفات استراتيجية من طراز "بي-52" إلى الشرق الأوسط للتصدي لمخاطر هجمات إيرانية على مصالح أميركية، وشيكة".
ولفتت إلى أن "نتانياهو ناقش مع قادة الأجهزة الأمنية التحضيرات الإسرائيلية لمواجهة أي تصعيد عسكري محتمل".
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