نتانياهو يعقد اجتماعا أمنيا لبحث تدهور الأوضاع بين واشنطن وطهران

ذكرت القناة "13" الإسرائيلية بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، ​بنيامين نتانياهو​ عقد اجتماعا استثنائيا مع ​قادة الأجهزة الأمنية​ في بلاده، بحث خلاله تصاعد حدة التوتر بين كل من ​طهران​ و​واشنطن​ في الأيام القليلة الماضية"، موضحةً أن "الاجتماع يأتي بعد أن قررت إدارة الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، فرض عقوبات جديدة على ​إيران​، وما تلا هذا القرار من إرسال ​الولايات المتحدة​ حاملة طائرات وقاذفات استراتيجية من طراز "بي-52" إلى ​الشرق الأوسط​ للتصدي لمخاطر هجمات إيرانية على مصالح أميركية، وشيكة".

ولفتت إلى أن "نتانياهو ناقش مع قادة الأجهزة الأمنية التحضيرات الإسرائيلية لمواجهة أي تصعيد عسكري محتمل".