عشرة أشخاص على الأقل عالقين تحت الأنقاض بعد انهيار مبنى في شنغهاي

علق عشرة عمال بناء على الأقل تحت أنقاض مبنى صناعي بعد انهياره في وسط ​شنغهاي​ وذلك خلال القيام بترميمه، وفق ما نقلت وسائل إعلام صينية.

وذكرت صحيفة "ذي بيبر" الصينية أن أربعة أشخاص على الأقل تم إنقاذهم حتى الآن من المبنى المنهار.