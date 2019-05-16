عشرة أشخاص على الأقل عالقين تحت الأنقاض بعد انهيار مبنى في شنغهاي

علق عشرة عمال بناء على الأقل تحت أنقاض مبنى صناعي بعد انهياره في وسط شنغهاي وذلك خلال القيام بترميمه، وفق ما نقلت وسائل إعلام صينية.
وذكرت صحيفة "ذي بيبر" الصينية أن أربعة أشخاص على الأقل تم إنقاذهم حتى الآن من المبنى المنهار.
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