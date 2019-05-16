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عشرة أشخاص على الأقل عالقين تحت الأنقاض بعد انهيار مبنى في شنغهاي

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علق عشرة عمال بناء على الأقل تحت أنقاض مبنى صناعي بعد انهياره في وسط ​شنغهاي​ وذلك خلال القيام بترميمه، وفق ما نقلت وسائل إعلام صينية.

وذكرت صحيفة "ذي بيبر" الصينية أن أربعة أشخاص على الأقل تم إنقاذهم حتى الآن من المبنى المنهار.

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