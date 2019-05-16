الغارديان: هدنة اليمن تنهار ومعارك جديدة حول الحديدة

اشارت صحيفة "الغارديان" في تقرير عن انهيار ​الهدنة​ في اليمن وتجدد المعارك حول ميناء الحديدة بعنوان "اليمن: انهيار الهدنة، وتجدد المعارك حول الحديدة"، الى إن هذه التطورات أدت إلى إصدار المبعوث الدولي لليمن، ​مارتن غريفيث​، تحذيرا شديد اللهجة من أن تجدد المعارك يهدد خطة السلام بالكامل حيث كان من المفترض ان ينسحب ​الحوثيون​ من الميناء علاوة على مينائين آخرين على البحر الأحمر، وهو الأمر الذي كان قد بدأ الاثنين الماضي لكنه الآن أصبح مهددا.

واوضح التقرير أن هذا التصعيد يأتي بعد يوم واحد من الهجوم الذي شنه الحوثيون على منشأتين نفطيتين سعوديتين باستخدام طائرة مسيرة. واشار إلى أن ​الحكومة اليمنية​ المعترف بها من ​الأمم المتحدة​ تشعر بشك كبير في التزام ​الحوثيين​ بالانسحاب من الحديدة والمواقع الأخرى التي اتفقوا على الانسحاب منها، مضيفا أن الاشتباكات التي اندلعت بعد قليل من بدء الانسحاب وتضمنت قصفا متبادلا بالمدفعية بين قوات الحكومة والتحالف الذي تقوده ​السعودية​ من جانب والحوثيين المدعومين من ​إيران​ من جانب آخر لم تترك الكثير من الفرص لاتمام الاتفاق.