رئيس الوزراء العراقي: نطمح لزيادة التبادل التجاري مع تركيا

أعلن رئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​ في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "العراق تطمح لزيادة التبادل التجاري مع ​تركيا​"، مشيراً إلى أنه "كانت لدينا مباحثات في أمور كثيرة مع أردوغان، وناقشنا المشاريع الصناعية والزراعية ومسألة ​النفط​ و​المياه​ والمنافذ الحدودية، وأمور كثيرة أخرى، وسيتم متابعتها بشكل جدي".

ولفت إلى أن "حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا سجل أرقاماً كبيرة"، مشدداً على أن "العراق لن يسمح بأي عدوان على تركيا من الأراضي العراقية"، مشيراً إلى أن "العراق اليوم مستقر وآمن، بالرغم من من أن داعش يحاول أن يعيد بناء نفسه من جديد وذلك عبر خلاياه النائمة والمعزولة".

وأشار إلى أنه "كانت هنالك اتفاقيات أمنية بين العراق وتركيا منذ 2008، ولم يعمل بها بشكل جدي لذلك سيتم إضافة مستجدات إلى هذه الاتفاقية لحل كافة الإشكالات"، لافتاً إلى أن "تركيا والعراق شعبان في أمة واحدة، وتجمعهما مصالح مشتركة وتاريخ واحد".